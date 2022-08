Verhuren van kamer aan student is vanaf nu makkelijker in Eindhoven

In Eindhoven is het vanaf woensdag makkelijker om een kamer te verhuren. De gemeente wil daarmee zorgen voor meer studentenkamers. Onderwijsinstellingen roepen Eindhovenaren op om gebruik te maken van de regeling.

Vooral internationale studenten kunnen afgelopen jaren moeilijk een kamer vinden. "De laatste jaren was extra kamerverhuur niet toegestaan in bepaalde delen van de stad, om overlast tegen te gaan", aldus wethouder Mieke Verhees van wonen.

"Met de nieuwe regeling wordt het voor woningeigenaren en huurders van woningcorporaties mogelijk om zonder vergunning een kamer te verhuren, in alle delen van de stad. Dit moet nieuwe studenten helpen om makkelijker een kamer te vinden." Doordat ook de hoofdbewoner in het huis woont, is er toezicht en dus minder overlast, zo is de gedachte.

Nicole Ummelen, vicevoorzitter van het college van bestuur van de Technische Universiteit in Eindhoven: "Onze regio is een van de belangrijkste trekkers van de Nederlandse economie en door de sterke groei heeft de industrie een enorme behoefte aan extra ingenieurs. Wij leiden die ingenieurs graag op, maar dan moeten er wel kamers beschikbaar zijn voor studenten. We roepen dan ook iedereen in Eindhoven die een kamer overheeft op om die te verhuren. Zo kunnen ze iets bijverdienen, ze maken een jonge student blij en ze helpen de regio."

Ook bestuurder Hans Nederlof van Fontys Hogescholen is positief over de regeling. "Eigenlijk is het heel basaal. Elke kamer extra is een extra student." Dat vindt ook de Landelijke Studentenvakbond. "Heel goed dat de gemeente meedenkt in het creëren van meer woonplekken voor studenten", zegt voorzitter Joram van Velzen. Wel benadrukt hij dat het ook belangrijk blijft dat er meer echte studentenhuizen bij komen. "Samenwonen met andere studenten is heel belangrijk voor bijvoorbeeld de sociale ontwikkeling."

Kennisinstituut Kences verwacht voor dit jaar opnieuw een tekort van zo'n 26.500 woonplekken voor studenten. Meerdere universiteiten raadden afgelopen maanden internationale studenten aan een studie de heroverwegen als het vinden van een kamer niet op tijd lukt.