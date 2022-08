Man op A67 aangehouden, politie vindt 'iets' dat uit auto is gegooid

Op de snelweg A67 is woensdagavond bij Someren een inzittende van een wagen aangehouden. De politie had een stopteken gegeven, nadat ze een melding had gekregen van een verdachte situatie, zo meldt een woordvoerder.

Vóór de arrestatie is 'iets' naar buiten gegooid. De politie heeft tot ongeveer tien voor half negen gezocht. Er is ook wat gevonden, maar 'in het belang van het onderzoek' wordt nog niet gemeld wat het was.

Of het om een wapen, drugs, geld of wat anders gaat, is dus niet duidelijk. Evenmin is bekend hoe verdacht de situatie was en wie de aangehouden man is. Wel werd nog gezegd dat bij de zoektocht een speurhond is ingezet, dat de auto in beslag is genomen en dat een andere inzittende níet is opgepakt.

Na de arrestatie zijn agenten gaan zoeken naar hetgeen was weggegooid. Als gevolg hiervan werd de rechterrijstrook van de A67 tussen afslag Someren en knooppunt Leenderheide afgesloten. Er ontstond hierdoor een file met maximaal ongeveer 20 minuten extra reistijd. Tegen half negen werd de rijstrook vrijgegeven.

Van een achtervolging, wat eerder wel werd gezegd, is geen sprake geweest.