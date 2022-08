Annie blijft boos over de inflatie: 'Ik kan niet de hele dag bananen eten'

Annie uit Eindhoven is een ware online hit. De 76-jarige vrouw is viral gegaan na een Omroep Brabant-reportage over inflatie. Haar betoog is vermakelijk, maar kan ook op veel sympathie rekenen. "Ik ben er wel door overvallen. Wat is dit toch allemaal voor onzin?"

Ron Vorstermans Geschreven door

Het fragment met de bijzonder verontwaardigde Annie mag gerust worden bestempeld als een moderne Omroep Brabant-klassieker. 'Inflatie-Annie' is binnen een dag tijd de verpersoonlijking van Brabantse supermarktergernis geworden. "Nou, verdommes! Oh, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar echt waar! Ik heb net frietolie gehaald: die is nu tien euro!", zegt Annie in het fragment verbeten tegen de verslaggever, net nadat ze met haar winkelwagentje de Jumbo uit komt lopen.

"Ze lijken wel niet wijs!"

"Een potje appelmoes! 1 euro 77! Ze lijken wel niet wijs", zegt Annie voor de camera. Haar oprechte betoog kan op veel online sympathie rekenen. Het regende woensdag de hele dag reacties nadat Omroep Brabant het fragment online plaatste. Een dag later kan Annie er wel om lachen. Dat ze viral is gegaan, is haar niet ontgaan. "Ik vond het wel grappig hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik kreeg ook veel reacties. Zeker via de WhatsApp", laat ze 's ochtends weten. En die reacties waren allemaal positief. Niet onverwacht, want ze spreekt natuurlijk ook gewoon de waarheid. Door de inflatie zijn boodschappen inderdaad fors duurder geworden.

"Maar stel nou dat je een groot gezin hebt dat je moet onderhouden."