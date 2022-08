Groeten uit Brabant: dit nemen toeristen mee naar huis als souvenir

Een plastic Eiffeltorentje, een sneeuwbol met een berglandschap of een poppetje in klederdracht. We zijn na een vakantie altijd dol op souvenirs. Maar wat nemen buitenlandse toeristen die Brabant bezoeken eigenlijk in hun koffer mee naar huis?

Veel steden én dorpen in Brabant hebben een grote keuze aan souvenirs. Vaak ook nog eens fier bedrukt met de eigen plaatsnaam. Roosendaal is misschien niet de eerste plaats waar je aan denkt als toeristische bestemming, maar wel eentje met een onuitputtelijke voorraad hebbedingetjes. “Flesopeners, mokken, keukenschorten en de skyline van de stad worden het meest verkocht”, vertelt directeur Inge van Aalst van het plaatselijke VVV-kantoor.

"Belgen willen een mooie herinnering aan de stad hebben."

O ja en dan toch ook hier weer die magneetjes. Voor net geen 4 euro plak je een foto van de Markt in Roosendaal tegen de deur van de koelkast. Liever een stadsgezicht van 12 centimeter breed in doorzichtig giethars? Die gaat voor hetzelfde bedrag over de toonbank. “Bezoekers, vaak Belgen, willen graag een mooie herinnering aan onze stad hebben”, vertelt Van Aalst trots.

Souvenirtjes uit Roosendaal (foto: Visit Roosendaal).

De afgelopen jaren lag het toerisme in Brabant grotendeels stil vanwege de coronapandemie. Maar inmiddels weten toeristen uit binnen- en buitenland onze provincie weer te vinden. “We hebben het assortiment dan ook volledig vernieuwd en vergroot.” En daar vaart de Visit Roosendaal Shop wel bij. Omzetcijfers heeft Van Aalst niet. “We zijn ook nog maar halverwege het seizoen, hè. Maar het neemt in ieder geval behoorlijk toe.”

"Onze stad past prima op de koelkast."

Ook in Den Bosch draaien de souvenirwinkeltjes deze zomer op volle toeren. De stad krijgt simpelweg weer de hele wereld op visite. Brabantse koekblikken, vingerhoedjes, mokken en tegeltjes worden aan de man gebracht. De verkoopcijfers doen de afgelopen twee jaren snel vergeten. “Want die waren echt dramatisch hoor. Er waren bijna geen mensen in de binnenstad”, vertelt Maaike Neuféglise van de Priméra.

Volle schappen met souvenirs in Den Bosch (foto: Maaike Neuféglise).

In de winkel aan de Visstraat verkoopt ze meer dan duizend zelfontworpen artikelen. "Je kunt het zo gek niet opnoemen of we hebben het." Ook hier vinden de lokale en provinciale souvenirtjes gretig aftrek. Het zijn vaak dagjesmensen uit Nederland die de Brabantse of Bossche merchandise kopen. “Die mensen hebben de koelkast thuis al helemaal vol hangen met landen waar ze al zijn geweest. Daar past onze stad natuurlijk prima tussen”, zegt Maaike.

"Spanjaarden zijn dol op klompjes en molentjes."

En hoewel de Bossche bollen en worstenbroodjes wereldwijd geprezen worden, smaken ze toch minder lekker als je ze na een vliegreis uit je handbagage haalt. Dus struinen met name buitenlandse toeristen de stad af naar dat ene mooie tastbare aandenken aan Den Bosch, Brabant en Holland. “Spanjaarden, Amerikanen en Japanners zijn dol op klompjes, molentjes, een Delftsblauw kussend paartje en tulpen. Ze kopen er altijd erg veel van”, vertelt Maaike. Ook Vincent van Gogh mag niet ontbreken als aandenken aan Brabant. "Maar wat steevast in de koffer van deze toeristen meegaat is een Hollandse fiets." Een fiets? "Ja, maar dan wel als koelkastmagneet."