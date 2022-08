Rebecca verjaagt filmende man uit vrouwendouche

Rebecca uit Midden-Brabant wist niet wat ze zag toen ze afgelopen weekend een man de vrouwendouche binnen zag lopen op de Hongaarse camping waar ze met haar man en drie kinderen vakantie vierde. De man had een pen in zijn hand en filmde daarmee stiekem jonge vrouwen die nietsvermoedend aan het douchen waren. Rebecca bleek niet bang uitgevallen en joeg de man de doucheruimte uit.

“Ik riep heel hard 'Heee!' en maakte een gebaar richting de deur. Mijn man Jeroen stond aan de andere kant van de muur te scheren en hoorde mij. Hij kwam meteen aangerend en die man dook via de andere kant in de vrouwen-wc. Jeroen trok de deur open en begint in het Engels tegen hem te roepen. Maar hij bleek een Nederlander.”

Rebecca vertrouwde het al niet toen ze de man tegenkwam toen hij net uit de vrouwendouche kwam. “Kan natuurlijk gebeuren”, vertelt ze. ”Maar toen ik ‘m later weer zag, ben ik hem gaan volgen. En ja hoor, toen liep hij weer de vrouwendouche in. Dus ik ook naar binnen. Zie ik hem knielen en iets onder het douchehokje steken. Een pen of zo.”

De man ging ervandoor, maar later vonden Rebecca en Jeroen hem op de camping. “Zijn vrouw was niet onder de indruk van het hele verhaal, maar hij vroeg wel meteen hoe we het konden oplossen.”

“Ik zocht mijn dochter, was zijn verklaring. Nee, zei ik. Je had een pen met camera. Dus wij samen naar de receptie, maar daar konden ze niks doen, want het was zijn woord tegen de mijne.”

Het verhaal van Rebecca nam een nieuwe wending toen het gezin in de auto stapte. “Jeroen zag een pen naast onze auto liggen. Hij draaide hem open en er zat een micro-geheugenkaart in.”