Nanda en haar scootmobiel omhoog getakeld omdat lift niet werkt: 'Zo eng'

Een defecte lift bezorgde Nanda Schaap in Tilburg woensdag een ervaring waar ze eigenlijk liever niet aan terugdenkt. Ze woont op de vijfde verdieping van het flatgebouw aan de Griegstraat in Tilburg waar woensdag de lift zodanig stuk ging dat reparatie niet meteen mogelijk was. Door haar artrose is de 62-jarige Tilburgse afhankelijk van die lift. De redding kwam van de brandweer.

“Het was zo eng. Ik kon wel huilen”, zegt Nanda, nog steeds geëmotioneerd. Ze was om half een teruggekomen van haar boodschappenrondje en merkte toen dat de lift het niet deed. Het onderhoudsbedrijf kon het probleem niet herstellen en riep er een expert bij. “Daar moest ik op wachten dus toen heb ik de hele middag maar door de stad gezworven met mijn scootmobiel en hier en daar een terrasje gepakt want ik moest toch wat eten en drinken.”

"Ik kan voorlopig nergens naartoe en dat vind ik heel erg.”

Maar eenmaal terug bij haar flat kreeg ze te horen dat de lift helemaal niet te repareren was. “Ik denk: hoe kom ik nou in vredesnaam boven?” De vereniging van eigenaars van het flatgebouw kwam met de oplossing: “Dan laten we de brandweer komen.” “Ze hebben mij eerst omhoog getakeld in zo’n bakje van de brandweer. En daarna hebben ze me vastgepakt en vanaf de railing van de galerij op de grond gezet. Daarna was mijn scootmobiel aan de beurt.” Nanda Schaap is vol lof over de hulp van de brandweer. Haar bedankjes stuurde ze meteen via social media naar de brandweerlieden die zich voor haar hadden ingezet. “Maar ik zit nu opgesloten. Ik kan voorlopig nergens naartoe en dat vind ik heel erg.” Want het liefst gaat ze er iedere dag even op uit.

“Ik ben nu gevangen in mijn eigen huis.”

De lift is waarschijnlijk niet eerder dan zaterdag gerepareerd en dat is voor meer flatbewoners een groot probleem. Joke van der Lely (66) is net als Nanda Schaap erg afhankelijk van de lift. Ze woont op de zesde verdieping en heeft behalve artrose ook nog last van zwakke kniegewrichten. “Ik ben feitelijk gehandicapt.” Ze herinnert zich nog hoe twee jaar geleden de lift ook kapot was en ze ondanks alles dagelijks twaalf trappen af en op moest gaan. “Ik werkte nog en mijn baas zei niet: blijf maar thuis dus ik moest wel.”

Joke van der Lely voelt zich 'gevangen' (foto: Tonnie Vossen)

Maar wat toen wel nog lukte, hoewel met veel moeite en inspanning, gaat nu helemaal niet meer, zegt Joke. “Ik ben nu gevangen in mijn eigen huis.” Met hulp van familieleden komen haar boodschappen nu binnen, maar de dagelijkse wandeling met haar rollator moet ze noodgedwongen in haar flat maken. “Als ik het een dag niet doe geeft de artrose meteen meer klachten.”

“Van mij mag er een nieuwe goeie lift in.”

Meerdere flatbewoners benadrukken dat de lift regelmatig problemen geeft. Vervanging van de oude lift zou een oplossing zijn, hoewel het niet eens zo ingrijpend hoeft, vindt Joke van der Lely. “Het onderdeel dat nu kapot is stond al op de lijst voor het onderhoudsplan voor volgend jaar. Dat moeten ze nu naar voren halen en vervangen.” Nanda Schaap denkt daar anders over: “Van mij mag er een nieuwe goeie lift in.” De bos bloemen die verhuurder WonenBreburg woensdag bij haar liet bezorgen zou ze er zo voor inruilen. Zo werd Nanda woensdag omhoog getakeld: