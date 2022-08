Gratis week camping voor Rob en Tanja: 'Dat was al 9 jaar geleden’

Negen jaar waren Rob Karremans (59) en zijn vriendin Tanja Koenders (52) niet op vakantie geweest. Maar afgelopen week mochten ze gebruik maken van een vouwwagen op de stadscamping in Tilburg. Een cadeau van Quiet, dat er in Tilburg voor zorgt dat mensen met een krappe beurs er ook eens uit kunnen. “Helemaal geweldig”, vindt Tanja het.

Toen Rob en Tanja elkaar negen jaar geleden leerden kennen, zaten ze allebei net in de schuldsanering. Rob leefde van veertig euro in de week, Tanja had vijftig euro: “Maar daar moest ik mijn dochter ook van onderhouden.”

Ze hadden steun aan elkaar, vingen elkaar op als ze het lastig hadden. Rob had voor hij in de ellende terechtkwam een goede baan als bouwvakker: “Ik heb goed verdiend. Maar in de crisis van 2011 was er geen werk meer en verloor ik mijn baan. Ik raakte in een scheiding en moest mijn huis gedwongen verkopen, met zwaar verlies. Ik had een restschuld van 155.000 euro.”

Tanja was taxichauffeur en verloor door ziekte haar baan: “Mijn ex heeft me in de schulden gezet, twintigduizend euro.”