Drenkeling dood gevonden na zoekactie in Lage Mierde

Hulpdiensten hebben donderdagavond het levenloze lichaam van een man gevonden tijdens een zoekactie naar een drenkeling in het water in Lage Mierde. Een voorbijganger vond bij een plas aan de Beekakkersweg een stapeltje kleding en sloeg alarm.

De plas ligt verscholen in een bos in Lage Mierde. De politie kreeg de melding rond kwart over zes. Ze schakelden gelijk de brandweer in, zij gingen met duikers in het water. Later werd ook een politiehelikopter ingeschakeld om mee te zoeken.

Het is volgens een woordvoerder van de politie niet duidelijk wanneer de man te water is geraakt, een schouwarts doet verder onderzoek. De politie gaat niet uit van een misdrijf en doet nog geen mededelingen over zijn identiteit.