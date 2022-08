Mogelijk drenkeling in Lage Mierde, duikers op zoek na vondst van kleding

De politie en brandweer zijn op zoek naar een mogelijke drenkeling in Lage Mierde, zo laat de politie weten. Ook een politiehelikopter is inmiddels in de lucht om mee te zoeken. Een voorbijganger heeft aan de Beekakkersweg een stapeltje kleren gevonden langs het water. Het is de vraag of er mogelijk iemand onwel is geworden in het water.

Lobke Kapteijns Geschreven door