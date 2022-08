Magistrale hattrick: Marianne Vos sprint naar derde etappezege op rij

Een geweldige prestatie van Marianne Vos. De renster uit Babyloniënbroek pakte donderdag haar derde etappezege op rij in de Ronde van Scandinavië.

Net als in de eerste twee etappes, was de 35-jarige Vos de rapste in de massasprint. In de Noorse stad Sarpsborg reed ze de Deense Cecilie Uttrup Ludwig en de Belgische Shari Bossuyt uit het wiel, waarna de handen opnieuw de lucht in konden. Extra knap: zo'n 60 kilometer daarvoor was Vos nog betrokken bij een valpartij.

Het is niet uitgesloten dat Vos, die logischerwijs ook het algemeen klassement aanvoert, vrijdag haar kunstje nog eens herhaalt. Dan staat er opnieuw een vlakke etappe op het programma en dus ligt een vierde massasprint op de loer. Dit weekend volgen er nog de nodige heuvels.

Diskwalificatie

De overwinningen zullen extra zoet smaken na de domper van afgelopen zondag. Toen won Vos een eendagswedstrijd in Zweden. Maar net voor het betreden van het podium werd de renster van Jumbo-Visma gediskwalificeerd, omdat ze een paar seconden in de verboden 'puppy paw'-houding reed. Die positie, waarbij de polsen losjes over het stuur hangen, is verboden om valpartijen te voorkomen.