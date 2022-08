Kranen leggen hogesnelheidswissel van 140 meter lang op zijn plek

Een nieuwe hogesnelheidswissel van 140 meter lang wordt donderdag neergelegd op het spoor in Liempde. Het is monsterklus voor ProRail, die al anderhalf jaar bezig is met de voorbereiding. De wissels zijn in kleine stukjes verdeeld en worden in op het heetst van de dag door twee kranen en tientallen medewerkers op het spoor gelegd. Het is de eerste van dit type wissels die in onze provincie komt te liggen.

In totaal worden er komende twee weken twaalf wissels vervangen op het spoor in Liempde. Acht daarvan zijn hogesnelheidswissels. Daarom rijden er tot en met 26 augustus geen treinen tussen Eindhoven en Tilburg en Eindhoven en Den Bosch.

Marco Verkuijl is projectmanager bij ProRail. Hij ziet hoe monteurs in deze hitte hard aan het werk zijn om de wissels te vervangen. "Respect voor alle monteurs die hier nu in de hitte staan. We kunnen veel werk gewoon doen, maar het wordt puzzelen of een paar dingen door kunnen gaan. Voor het aan elkaar lassen van de sporen is het nu te heet eigenlijk. Dat maakt het wel spannend."

Duurzamer en minder geluidsoverlast

De hogesnelheidswissels zijn een verbeterede versie van de wissels die er al lagen. Ze zijn bijvoorbeeld duurzamer, omdat ze elektrisch worden verwarmd in plaats van met een kachel. Ze zijn ook minder gevoelig voor storingen en vanwege materiaal dat minder snel slijt, is er minder vaak onderhoud nodig. Daarnaast komen de wissels op rubberen platen te liggen, waardoor er minder geluidoverlast is.

"De meeste wissels zijn meer dan twintig jaar oud. De dwarsliggers verrotten en daarom moet alles vervangen worden. Dat zijn immens grote dingen, dus het vervangen is veel werk", legt Verkuijl uit.

Op het Nederlandse spoor liggen verschillende type wissels. Over de meeste wissels mogen treinen veertig of tachtig kilometer per uur rijden. Maar bij de hogesnelheidswissels mag de machinist de maximale snelheid van 140 kilometer per uur blijven aanhouden.

Reizigers moeten met de bus

Tot en met 26 augustus rijden er bussen tussen Eindhoven en Tilburg en Eindhoven en Den Bosch. Reizigers moeten rekening houden met zo'n dertig minuten extra reistijd. Maar daarna zullen ze hopelijk profijt hebben van minder treinstoringen.