Ruim twee weken geen treinen door aanleg hogesnelheidswissels bij Liempde

Even de trein pakken tussen Eindhoven en Tilburg of Den Bosch, is er vanaf dinsdag niet meer bij. ProRail vervangt bij Liempde twaalf wissels. Acht daarvan zijn nieuwe hogesnelheidswissels van 140 meter lang. Daardoor is er ruim twee weken geen treinverkeer mogelijk tussen Eindhoven en westelijk Brabant. Reizigers zijn aangewezen op vervangend busvervoer.

ProRail staat voor een monsterklus in Liempde, vlakbij Boxtel. De spoorbeheerder gaat tussen 9 en 26 augustus twaalf wissels verwijderen en vier normale en acht hogesnelheidswissels terugplaatsen. Die laatste buigen scherper af dan de oude die er nu liggen en dus moeten ook alle bovenleidingen, veiligheidssystemen en seinen aangepast worden.

Hogere snelheid

Op het Nederlandse spoor wordt gebruik gemaakt van verschillende type wissels. Over de meeste wissels mogen treinen 40 of 80 kilometer per uur rijden. Bij hogesnelheidswissels mag de machinist gewoon de maximale snelheid van 140 kilometer per uur aanhouden.

Er lagen al hogesnelheidswissels bij Liempde, maar dat ging om een ouder type dat verwarmd wordt met een gaskachel en een beweegbaar puntstuk heeft. "En meer bewegende onderdelen, is een grotere kans op storingen", legt Joke van der Cruysen van ProRail uit

Betrouwbaarder

Volgens haar zijn de nieuwe hogesnelheidswissels bij Liempde de eerste van dit type die in Brabant komen te liggen. "Ze zijn minder storingsgevoelig, duurzamer en bij problemen sneller te repareren of vervangen."

Een ander bijkomend voordeel is volgens Van der Cruysen dat de nieuwe wissels ook op rubberen platen liggen. Dat zorgt voor minder geluidsoverlast en de druk op het spoor wordt gelijkmatiger verdeeld waardoor er minder slijtage is. De gaskachel gaat ook in de ban, de wissels worden nu tijdens de koude winterdagen elektrisch verwarmd.

Met de bus

De NS zet zeventien dagen lang vervangend busvervoer in tussen Den Bosch en Eindhoven en Tilburg en Eindhoven. De extra reistijd is zo'n dertig minuten. Ondanks de stop- en snelbussen adviseert de vervoerder om de spits te mijden.

Door een tekort aan buschauffeurs is vervangend busvervoer niet eenvoudig voor de NS. "We zitten er kort bovenop nu. Door het reisadvies, de tijdige aankondiging en omdat het vakantietijd is, ging het tijdens de werkzaamheden op het traject Utrecht - Geldermalsen goed met de bussen", vertelt Arno LeBlanc van de NS.

A2 ook dicht

Tijdens de werkzaamheden aan het spoor, wordt er in Eindhoven ook volop aan de weg gewerkt. Een deel van de A2 en N2 is afgesloten omdat er een tunnel onderdoor geschoven wordt. ProRail verwacht echter dat dit geen impact heeft op het vervangend busvervoer.

