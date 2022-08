Drugsdealer loopt tegen de lamp door gat in zijn shirt

Een drugsdealer in Helmond maakte het de politie wel heel gemakkelijk afgelopen week. Zij betrapte de man op heterdaad met drugs.

De drugsdealer dacht slim te zijn door de drugs snel in zijn shirt te stoppen. Hij had alleen niet door dat er een gat in zijn shirt zat.

Het ging om behoorlijk wat zakjes drugs. De politie kon dankzij het gat in zijn shirt meteen zien wat hij allemaal wilde verstoppen.

De man is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek en verhoor.