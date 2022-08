'John de Bever moet de Televizier-Ring winnen', campagne van WAKKER!

De Gouden Televizier-Ring moet dit jaar naar Brabant gaan. Om dit voor elkaar te krijgen heeft het Omroep Brabant-radioprogramma WAKKER! een heuse campagne op poten gezet voor John de Bever. De zanger uit Berlicum behoort met zijn tv-realityshow 'De Bevers' tot de 25 kanshebbers voor de prestigieuze landelijke tv-prijs.

De Gouden Televizier-Ring wordt jaarlijks uitgereikt aan de makers van het populairste/beste programma op de Nederlandse televisie. TV-kijkers kunnen stemmen op het programma dat volgens hen de Ring verdient.

Nominaties

Het realityprogramma van John en zijn man Kees Stevens op RTL5 is een ware hit. Het is zo'n succes dat inmiddels opnames plaatsvinden voor een tweede seizoen.

In totaal zijn 25 programma's genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring. Het gaat naast De Bevers onder meer om:

Chansons (BNNVARA) met Rob Kemps (Snollebollekes) uit Best

Een Huis Vol (KRO-NCRV) met onder meer de familie Zeldenrust uit Werkendam,

Familie Gillis: Massa Is Kassa (SBS6) rond de familie uit Ommel,

Heel Holland Bakt (Omroep MAX) met bakker Robèrt van Beckhoven uit Oisterwijk,

Jachtseizoen (SBS6) van StukTV met Giel de Winter uit Uden,

Make Up Your Mind (RTL 4) met Nikkie de Jager uit Uden,

Sluipschutters (BNNVARA) met Leo Alkemade uit Den Bosch.

Vanaf 16 augustus zijn de stembussen geopend. De Gouden Televizier-Ring wordt in oktober uitgereikt.

'Voor vrienden zet je een stap extra'

Voor WAKKER!-presentator Koen Wijn is het 'heel logisch' om campagne te voeren voor John: “John is een vriend van de show en voor vrienden zet je een stap extra", legt hij uit. Dit kan John uitermate waarderen. "Heel lief dat jullie dit allemaal doen. We gaan ervoor!"

Om de Televizier-Ring naar Brabant te halen, wordt een officiële campagnevideo in politieke stijl opgenomen, worden flyers en posters gemaakt en er volgt nog veel meer. “Het zou ongelofelijk zijn als we bij de laatste drie komen", dagdromen De Bevers. "Dan moeten we een groot feest geven!”

Tattoo

John belooft zelfs een 'WAKKER!'-tattoo te laten zetten als De Bevers de Televizier-Ring daadwerkelijk weten binnen te slepen. "Ja," beaamde John vrijdagochtend op de radio, "maar wel een hele kleine, hoor!"

LEES OOK: John de Bever met realitysoap op lijst voor de Gouden Televizier-Ring