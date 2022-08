Zwaar ongeluk verrast buurt niet: 'Ik houd elke dag mijn hart vast hier'

Buurtbewoners noemen de Ringbaan Noord in Tilburg 'levensgevaarlijk'. Vrijdagochtend vroeg raakten er twee mensen zwaargewond nadat hun auto crashte. Omwonenden wijzen erop dat hier regelmatig vaak veel te hard en door rood wordt gereden. "Ik houd elke dag mijn hart vast hier."

"Ik hoorde rond zes uur een enorme klap", vertelt een man die om de hoek, aan de Oude Lind, woont. "Eerst tegen een boom. Toen dacht ik nog: och, het is maar een boom. Maar daarna hoorde ik een krakend geluid. Toen wist ik: dit is goed mis. Het ging door merg en been."

'Zeker 100 kilometer per uur'

De bestuurder van de auto bleek naast de boom ook een aantal lantaarnpalen naast de weg te hebben geraakt. De ravage na de crash was enorm. "Van de auto, een Audi, is niets over", liet een 112-correspondent 's ochtends vroeg al weten. "Die was in meerdere stukken gebroken. Stoelen van de auto lagen op de weg, net als koplampen en velgen."

Volgens de buurtbewoner moet de bestuurder met enorme snelheid hebben gereden. "Zeker 100 kilometer per uur."

Racebaan in plaats van Ringbaan

Een buurvrouw noemt het kruispunt van de Ringbaan Noord met De Lind 'een rotte hoek'. "Als ik op de fiets rijd, stop ik altijd bij dit kruispunt. Want hier rijden ze altijd hard en vaak ook door rood."

De buurman knikt: "Ik waarschuw mijn kleinkinderen altijd om de Ringbaan niet te nemen. Ik noem de Ringbaan ook altijd Racebaan."

'Zelfs in de Mozartlaan was de klap te horen'

Ook een jonge vrouw is onder de indruk van de crash op de Ringbaan. "Mijn moeder woont in een flat aan de Mozartlaan", wijst ze. "Zelfs daar heeft zij de klap gehoord."

De twee mensen die in de gecrashte auto zaten, zijn allebei met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie kwam onder meer een traumaheli naar de Ringbaan Noord. De trauma-arts ging met de gewonden mee naar het ziekenhuis.

