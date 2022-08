Door bloemen gaan vrachtwagens écht minder hard rijden, meent provincie

Nee, er is niet minder vrachtverkeer in Sint Hubert. Maar het rijdt er wel langzamer, je kan makkelijker oversteken en de weg ziet er dorpser uit. Volgens de provincie, die de N264 door Sint Hubert beheert, blijkt haar aanpak succesvol: door bloemen en heggen gaan vrachtwagens écht minder hard rijden.

Al jaren hebben de mensen die aan de provinciale weg wonen veel overlast van het vrachtverkeer door het dorp. De weg dwars door de kom van Sint Hubert is de kortste route tussen snelweg A73 bij Haps en de A50 bij Uden. Sinds Haps in 2017 een rondweg heeft is die route alleen maar makkelijker geworden. Het gevolg: een constante stroom van vrachtauto’s door Sint Hubert.

Huub Schuurmans woont al jaren aan de drukke weg en merkt het elke dag als hij met zijn auto achteruit zijn oprit af wil rijden. “Je moet erg uitkijken voor fietsers en voetgangers en dan ook nog de vele auto's én vrachtwagens. Het kan soms vijf minuten duren voordat ik de weg op kan. Daarnaast hebben we heel veel last van geluid en trillingen. Het is gewoon een drama.”

Er rijden nog net zoveel vrachtwagens door het dorp

Een half jaar geleden heeft de provincie de weg door het dorp aangepakt. Er kwamen heggen, wegversmallingen, chicanes en bloemen op de middenberm. Dat allemaal om ervoor te zorgden dat de overlast van vrachtwagens minder werd. Dorpsbewoners vinden echter dat daar niets van terecht is gekomen. Maar de provincie denkt daar anders over.

Volgens tellingen rijden er net zoveel vrachtwagens door het dorp als voor de coronacrisis. Dus voordat de weg is aangepakt. Maar ze rijden wel langzamer, zegt de provincie in een reactie. En het is er veiliger geworden voor fietsers en voetgangers. En alle bloemen en heggen zorgen voor een dorpser karakter van de weg.

Rondweg komt er niet

Toch blijft de provincie hoopvol dat er in de toekomst minder vrachtwagens voor de route door Sint Hubert gaan kiezen. “Omdat er veel snelheidsremmende maatregelen zijn genomen, zou je verwachten dat doorgaand vrachtverkeer niet door Sint Hubert rijdt.” Maar of dat ook echt gaat gebeuren? “Transportbedrijven maken hierin hun eigen afwegingen.”

De bewoners die langs de N264 wonen hopen dat er ooit een rondweg komt. Maar dat zit er volgens de provincie niet in. Die zou aan de zuidkant van het dorp moeten komen. En daar wonen best veel mensen. “De groep tegenstanders van een randweg is dan ook best groot”, zegt de provincie.