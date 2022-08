Droogte zorgt voor scheuren in dijken langs de Maas en de Aa

In de dijken langs de Maas en de Aa bij Den Bosch zitten scheuren door de droogte. Het twee jaar oude gras op de dijk is uitgedroogd waardoor de onderliggende kleilaag ook verdroogt, krimpt en gaat scheuren. De dijken worden besproeid in de hoop dat zo de schade wordt hersteld. De ontdekte scheuren hebben nog geen gevaar opgeleverd.

Het waterschap Aa en Maas ontdekte de scheuren in de dijken. De droge dijken met scheuren zijn minder stevig. Normaal gesproken houdt het gras met zijn wortels de onderliggende kleilaag bij elkaar. Door het gras te besproeien hoopt het waterschap dat het gras weer gaat groeien en dat de onderliggende kleilaag uitzet zodat de scheuren verdwijnen. Geen schapen

Er is al gesproeid op de dijken rondom Den Bosch zoals de Diezedijk en de kade van Aa. Vanwege de slechte conditie van het gras mogen schapen niet meer op de Maasdijken grazen. Zij mogen weer terugkomen zodra de dijken zicht hersteld hebben. Het waterschap laat extra inspecties uitvoeren, zoals dat in het westen van de provincie al langer gebeurt. De veendijken daar zijn nog kwetsbaarder door droogte.