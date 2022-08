Euro95 bij steeds meer tankstations onder 2 euro: hier betaal je het minst

De olieprijzen gaan omlaag en dat merk je aan de pomp, ook in Brabant. Voor het eerst sinds februari zakt de prijs van Euro95-benzine op steeds meer plekken onder de grens van twee euro. In West-Brabant zijn de prijzen het laagst.

Dat blijkt uit data van vergelijkingssite Independer, een van de diensten die de tankprijzen in Nederland bijhoudt. Dit zijn de tien goedkoopste plekken om te tanken in onze provincie (prijzen van vrijdag):

Makro Breda (Konijnenberg 92) - €1,89 Hoge Vucht Breda (Brasschaatstraat 71-73) - €1,90 Sakko Nieuwe Kadijk Breda (Nieuwe Kadijk 25) - €1,90 Tinq Breda (Crogtdijk 10) - €1,92 Tinq Breda Hoge Vucht (Deinzestraat 385) - €1,92 Total Sint-Oedenrode (Eerschotsestraat 72) - €1,94 Auto Kar Steenbergen (Franseweg 1) - €1,94 Sakko Standdaarbuiten (Markweg 1) - €1,94 Sakko Oudenbosch (Molenstraat 2) - €1,94 Firezone Eindhoven (Boutenslaan 34) - €1,95

Voor een relatief goedkope tankbeurt moet je dus vooral in het westen van de provincie en met name Breda zijn. In Midden-Brabant, en dan met name de regio Tilburg, zijn de prijzen nog iets hoger, ziet Independer.

Toch reken je in het oosten van Brabant nog altijd het meest af. Het goedkoopste tankstation in Den Bosch is bijvoorbeeld Argos Oil aan de Zandzuigerstraat. Daar betaal je 1,98 per liter.

Recessie op de loer

De olieprijzen zijn de afgelopen tijd behoorlijk gedaald. Dat komt vooral door zorgen over een mogelijke economische recessie, waardoor de olievraag afneemt. Aan de pomp zijn automobilisten daardoor minder geld kwijt aan brandstof.

Volgens consumentencollectief UnitedConsumers is de adviesprijs voor een liter Euro95 nu 2,198 euro. Daarmee ligt de benzineprijs voor het eerst sinds februari van dit jaar onder de 2,20 euro. Dat je in Brabant alsnog onder de 2 euro kunt tanken, komt omdat pomphouders vaak afwijken van die adviesprijzen. Doorgaans betalen automobilisten alleen langs de snelweg de adviesprijzen.

Over de grens

Overigens is en blijft het de moeite waard om naar België te rijden als je het onderste uit de kan wil halen, want daar is de benzine en diesel nog altijd goedkoper. Net over de grens bij Poppel betaal je 1,77 euro per liter benzine. Daar kan de goedkoopste optie in Brabant niet tegenop.

LEES OOK: Tanken in België nu nóg populairder: 'Nog nooit meegemaakt dit'