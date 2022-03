Tanken in België nu nóg populairder: 'Nog nooit meegemaakt dit'

Drukte bij Van Raak net over de grens in Poppel (foto: Collin Beijk) Marc Bols moet regelmatig het verkeer regelen bij zijn pomp (foto: Collin Beijk) Volgende Vorige 1/5 Drukte bij Van Raak net over de grens in Poppel (foto: Collin Beijk)

Wie in het Belgische Poppel, Ravels of Baarle-Hertog gaat tanken, zou haast denken dat hij in Nederland is. Bij de benzinepompen daar, gooien bijna alleen maar Nederlanders hun tank vol. Het prijsverschil is eigenlijk niet anders dan normaal; zo'n 35 cent per liter Euro 95. Maar met de bedragen die deze dagen op de pompen verschijnen, vinden heel veel mensen dat meer dan de moeite waard. Met topdrukte tot gevolg: "Het is hier chaos."

Een liter Euro 95 (E10) krijg je in Tilburg nergens goedkoper dan 2,32 euro. Veel inwoners van die stad weten de goedkopere tankstations net over de grens dan ook maar al te goed te vinden. Dat lijkt wel uit de file bij Van Raak in Poppel, praktisch op de grens. Van Raak - Poppel

Voor de prijs van 1,951 euro voor een liter benzine, willen de Tilburgers best even omrijden. Er staat donderdag de hele middag een flinke rij. "We tanken altijd hier met het bedrijf, we hebben een tankpas voor alle tien de auto's. Dat scheelt enorm! En dan zijn we zelfs gevestigd in Oisterwijk."

Het hele bedrijf tankt over de grens (foto: Collin Beijk)

De buren van het tankstation op de grens in Poppel, balen een beetje. Hun uitrit wordt continue geblokkeerd door auto's die gaan tanken. "Gisteren was hier nog een aanrijding in de tankfile, het is soms chaos. Vooral rond de spits en in het weekend." Garage Bols - Poppel

Een kleine vier kilometer verderop zit een autodealer met een tankstation. "Ik loop al aardig wat jaartjes mee, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Zelfs niet met de oliecrisis in de jaren tachtig", vertelt Bols. Met een omleiding op zijn terrein, voorkomt hij file op de provinciale weg. "Er moet nu elke dag nieuwe benzine geleverd worden, normaal is dat om de dag."

Iets verder rijden, is iets rustiger tanken (foto: Collin Beijk)

Een vrouw uit Tilburg tankt sinds een jaar vast bij Bols. "Ik rij mijn tank helemaal leeg en dan gooi ik hem vol. Op veertig liter scheelt mij dat nu vijftien euro." Ze moet er ongeveer 28 kilometer voor rijden, maar dat kost haar hoogstens twee liter benzine. Dus is de winst nog altijd ruim elf euro. Tankstation De Kinderen - Ravels

Tot aan Ravels zijn de benzineprijzen overal gelijk donderdag, maar bij tankstation De Kinderen kost een liter Euro 95 je slechts 1,899 euro. Daarvoor moet je vanaf de grens met Nederland wel een bescheiden twaalf kilometer rijden. Er komen aanzienlijk minder Nederlanders, maar een Hilvarenbeekse man profiteert maximaal. "Ik tank hier al jaren en gooi dan ook twee jerrycans vol. Het scheelt een extra ritje en ik doe er twee weken mee." Bij de pompen dichterbij de grens, is dat niet toegestaan. Brandstof vervoeren kent regels. Je mag tot 240 liter meenemen in jerrycans van maximaal 60 liter.