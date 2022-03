De auto laten staan? Brabanders willen wel, maar kunnen niet (meer)

De brandstofprijzen zijn torenhoog (foto: Corrado Francke).

Het zijn barre tijden voor de portemonnee. Onze koopkracht gaat dit jaar plat op z'n gezicht, mede ‘dankzij’ torenhoge energieprijzen, de Russische inval in Oekraïne en de daaraan gekoppelde prijs voor brandstof. Een volle tank benzine is al maanden peperduur, maar de laatste dagen bijna zo kostbaar als één van je kinderen. De auto wat vaker laten staan? Brabanders zouden wel wíllen, maar kúnnen is een ander verhaal. "Het gaat helemaal nergens meer over."

“Ik pak nu wel vaker de fiets, maar daardoor kom ik wel dagelijks te laat op m'n werk. Ik kan niet eerder vertrekken omdat ik dochterlief naar school moet brengen en geen geld heb voor buitenschoolse opvang", reageert Angela de Jong. Ze is een van de duizenden bezoekers die via onze website, app en social media reageerden op onze oproep. Ze is één van de weinigen, blijkt uit de honderden geschreven reacties. De Brabanders zijn namelijk vooral op te delen in een groep die de auto móét laten staan, zij die niet zonder hun vervoersmiddel kúnnen en de groep die door de crisis al in financiële problemen ís beland.

"Zo is het niet vol te houden. Dan gaat al mijn geld op aan benzine."

Roland Broekmans uit Tilburg is zo'n 'oud-automobilist'. “Ik doe alles te voet of op de fiets. Ik kan het niet meer betalen en de auto staat hulpeloos voor de deur.” Huib Dubbeldam vult aan: “Ik pak alleen nog de auto als het écht niet anders kan. Onze regering vindt de melkkoe wel fijn.” Voor mensen als Marcel Ditters uit Cuijk, Edith van Erven uit Aalburg en Jessica van Haaften uit Andel is het natuurlijk net zo duur. Zij hebben domweg de pech dat ze hun auto nodig hebben voor woon-werkverkeer. “De huidige kilometervergoeding is bovendien ook een lachertje. Ik moet 45 kilometer heen en 45 terug en rij een tank per week op. Zo is het niet vol te houden. Dan gaat al mijn geld op aan benzine.”

"De lol van het rijden is er met deze prijs zo wel vanaf. Het gaat helemaal nergens meer over.”