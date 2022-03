Honderden auto's in de rij voor benzinestunt, handhaving ingezet

Het was dinsdagmorgen zo druk bij het TinQ-tankstation in Waalwijk dat er handhavers en verkeersregelaars ingezet moesten worden. Wat wil je, tussen tien en elf uur kan er voor extreem lage prijzen getankt worden. “Ik had mijn wekker om halfzeven gezet en afspraken verzet”, vertelt Jolanda Traa uit Kaatsheuvel.

Van Rosmalen is redelijk snel aan de beurt: hij meldde zich als nummer negen. Hij komt uit Kaatsheuvel, had toevallig een dagje vrij en wilde graag gebruik maken van het verjaardagscadeau van TinQ. Het tankstation bestaat twintig jaar en houdt deze week een actie waarbij automobilisten de tank kunnen volgooien voor de prijs van twintig jaar geleden.

Al uren voordat de prijs omlaag gaat, stonden er honderden auto's in de rij bij het tankstation aan de Havenweg in Waalwijk. Een enkeling probeerde er misbruik van te maken. Marcel van Rosmalen, die zelf vanaf half acht op zijn beurt zit te wachten: “Er stond een wagen achter mij en de bestuurder liet een wel erg groot gat vallen. Wilde hij daar zijn vriendin ruimte geven om te kunnen gaan tanken. Toen anderen dat in de gaten kregen, moest ze gewoon achteraan aansluiten.”

Volgens haar is er van enige stress, irritatie of agressie bij de dorstige automobilisten, zoals maandag bij een pomp in Veenendaal, geen sprake. “De mensen stappen uit om hun benen te strekken of een praatje te maken. Maar ik denk dat de wachttijd inmiddels is opgelopen tot twee en een half uur. En voor vrachtwagens is het af en toe lastig om er tussen te kunnen manoeuvreren.”

Jolanda Traa, zijn plaatsgenote, wilde zich het buitenkansje evenmin laten ontnemen. “Ik had de wekker gezet om halfzeven en stond om zeven uur in de rij. Ik ben zzp’er en had voor vandaag thuis weliswaar afspraken staan, maar die kom ik nu vanmiddag na”, aldus de medisch pedicure.

“Dat scheelt me per liter 1,17 euro. Tel uit je winst. Ik had nog voor 45 kilometer in de tank en er kan een liter of vijftig in”, vertelt Van Rosmalen.

De meeste automobilisten hadden op Facebook of op de website van de jubilaris gelezen dat er deze dinsdag in Waalwijk wat viel te verdienen. “Ik had al meteen in de gaten dat het druk zou worden, maar dit wilde ik niet missen. Bovendien als iedereen zich aan de regels houdt, dan moet het goed verlopen”, aldus Van Rosmalen, die drie dagen in de week als vrachtwagenchauffeur bij een transportbedrijf in Elshout werkt.

Henk staat bijna vooraan met zijn Toyota. Hij was er al om kwart over zeven deze morgen. Als gepensioneerde heeft hij alle tijd. “Geld is geld”, zegt hij en de actie loont de moeite. Straks rijdt Henk weer met een goedkope volle tank.

Sharon uit Waalwijk staat redelijk vooraan in de rij. “We blijven toch Nederlanders hé als het gaat om geld. Mij scheelt dat zo vijftig euro op een tank en een ritje naar België. Ik kan twee weken rijden op een tank dus dat is mooi meegenomen.“