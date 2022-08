Robin van Roosmalen stopt met kickboksen: 'Met pijn en moeite'

Robin van Roosmalen uit Vught stopt met 'met pijn en moeite' met kickboksen. Dat heeft de meervoudig wereldkampioen kickboksen vrijdagmiddag bekendgemaakt op zijn socialmediakanalen. Van Roosmalen raakte anderhalf jaar geleden zwaargewond bij een verkeersongeval. Zijn zus Melissa overleefde het ongeval niet.

De kickbokser schrijft dat de gevolgen van het ongeval te groot zijn gebleken om te overwinnen.

"De afgelopen weken ben ik tot de conclusie gekomen dat ik nooit meer terug kan keren op mijn oude niveau. Normaal gesproken zou ik mijn ego die strijd laten winnen, maar ik weet hoe gevaarlijk die strijd kan zijn voor mijn gezondheid. Die is niet meer wat hij ooit was."

Hall of Fame

Robin van Roosmalen is een grote naam in de vechtsportwereld. Hij was in het verleden bij de vechtsportbond Glory kickbokskampioen bij de vedergewichten en lichtgewichten.

Van Roosmalen besluit zijn betoog dan ook met een weinig subtiele oproep aan 's werelds grootste kickboksorganisatie, Glory. "Ik wacht op mijn uitnodiging voor de Hall of Fame".

Ongeval

In januari vorig jaar sloeg het noodlot toe toen Van Roosmalen samen met zijn zus Melissa betrokken raakte bij een ongeluk op de A2 bij Utrecht. De twee stonden met pech op de vluchtstrook. Een vrachtwagen die over de vluchtstrook reed, ramde de auto.