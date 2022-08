Humphrey's ouders spraken zelden over de oorlog, nu vertelt hij hun verhaal

De Tweede Wereldoorlog eindigde voor de meeste Nederlanders op 5 mei 1945, maar voor Humphrey Martherus uit Tilburg is 15 augustus een belangrijke dag. Toen eindigde de oorlog officieel, met de capitulatie van Japan, en daarmee kwam ook een einde aan de hel die zijn ouders moesten doormaken. Maandagavond is er een herdenking in Tilburg: “Ze spraken er nauwelijks over, maar het bleef onder hun huid zitten.”

Humphrey maakte dit allemaal niet mee. Hij werd pas in 1955 in Indonesië geboren. Zijn ouders woonden in Jakarta, het voormalige Batavia. Vader Willy was daar na zijn dienstplicht een ingenieursbureau begonnen. In 1958 koos het gezin toch voor Nederland: “De keuze was blijven en Indonesiër worden of naar Nederland gaan. Mijn vader zag daar voor zijn gezin een betere toekomst.”

In Nederlands-Indië zat Humphreys moeder Thérèse met haar vier kinderen in een Jappenkamp en zijn vader Willy werkte aan de beruchte Birma-spoorlijn.

Van de overtocht herinnert Humphrey zich slechts flarden: “Dat het zo warm was toen we door het Suezkanaal voeren. Van de tijd daarvoor herinner ik me niets meer.”

Via via kwam het gezin eerst in Mierlo terecht. Zijn vader kreeg een baan in Tilburg, dus in 1969 verhuisde het gezin weer: “In wijken als het Zand en Stokhasselt leefden grote Indische gemeenschappen. We waren gezellig onder elkaar.”

Zijn hele leven hield Humphrey interesse in zijn wortels. Hij kon daar ook best met zijn ouders over praten. “Maar het ging meestal over de goede, oude tijd. Over de oorlog sprak die generatie zelden. Het was geweest, ze gingen verder.” Het Indisch zwijgen, Humphrey maakte het ook bij zijn ouders mee.