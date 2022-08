Maasdijk piept en kraakt onder de droogte: 'Ik maak me wel zorgen'

De felle zon en hoge temperatuur zijn niet goed voor de dijken langs de Maas bij Heesbeen in de gemeente Heusden. In de klei zijn enorme scheuren ontstaan door de droogte. Het Waterschap Aa en Maas is inmiddels begonnen met het besproeien van de dijk.

Floortje van Gameren Geschreven door

"Kijk ook hier zie je een scheur. Al die scheuren hier zijn wel 30 tot 40 centimeter diep", verzucht dijkbeheerder Gerard de Boer. Hij loopt al dagenlang op en neer met een prikstok van zo'n anderhalve meter. Elke keer als hij een scheur in de dijk ziet, steekt hij de stok erin om de diepte te meten.

"Ik zie de laatste jaren echt wel veranderingen."

"Ik werk nu al 35 jaar bij het waterschap en ik zie de laatste jaren echt wel veranderingen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de klimaatverandering." Dit is dan ook niet het eerste jaar dat De Boer en zijn collega's sproei-installaties langs de dijk hebben geplaatst. "We doen dit nu al een paar jaar, maar het wordt steeds erger. Ik maak me er ook wel zorgen over."

"Het moet een aantal dagen flink doorregenen."