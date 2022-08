Flinke bosbrand in Waalre, agrariërs helpen met watertanks

In Waalre heeft vrijdag brand gewoed in een bos aan de Valkenswaardseweg. Volgens de brandweer gaat het om een gebied van vier hectare. Dat is de oppervlakte van zes voetbalvelden. De brand lijkt onder controle, maar de brandweer heeft nog uren nodig om te zorgen dat het vuur niet opnieuw oplaait. Agrarische bedrijven met watertanks worden ingezet om te helpen met nablussen.

De eerste melding van de brand kwam rond half vijf. Rond zes uur meldde de brandweer dat de brand onder controle leek te zijn. Ze houdt er wel rekening mee dat de brand opnieuw kan oplaaien vanwege de soms ‘aantrekkende wind’.

Omwonenden lopen geen gevaar. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er vier huizen in het gebied. "Zij zijn op de hoogte gebracht van de brand. We hebben geadviseerd om ramen te sluiten als ze last hebben van de rook. Verder is er geen actie nodig."

Tweede brandhaard

Zo'n vijfhonderd meter verderop brak rond kwart over zes een nieuwe brand uit. Volgens een woordvoerder van de brandweer is niet duidelijk hoe die brand is ontstaan. "De afstand tussen de twee branden was dusdanig dat we geen link konden leggen. Deze brand is inmiddels ook onder controle. Het gaat om een gebied van 900 vierkante meter."

Twaalf bluswagens en zes waterwagens zijn in het natuurgebied aanwezig om te blussen. De brandweer houdt het gebied nat, zodat de brand niet verder kan verspreiden. Dat kan de komende uren voor veel geur- en rookoverlast zorgen. Vanwege de hoge temperaturen worden brandweerlieden afgelost door nieuwe collega’s.

Golfbaan annuleert toernooi

Bij de golfbaan van de Eindhovensche Golf is een golftoernooi stopgezet vanwege de brand. Dat is niet gebeurd op verzoek van de brandweer. "Dat hebben zij uit eigen beweging gedaan. De brandweer heeft geen dreiging gezien om dat te doen. De rook gaat de andere kant op en niet over de golfbaan", aldus de woordvoerder.

De brandweer vraagt mensen om niet naar de brand te komen kijken en weg te blijven uit de rook. Ze heeft daarom ook een NL-Alert verstuurd aan omwonenden.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.