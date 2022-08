Helmond Sport lijdt gevoelige nederlaag, ook TOP Oss onderuit

Het was een matige avond voor de Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie. Helmond Sport ging thuis pijnlijk onderuit tegen Jong AZ, terwijl TOP Oss na de goede start vorige week tegen een nederlaag bij Almere City aanliep. Bij FC Eindhoven kreeg Willem II in extremis het deksel op de neus.

Sven de Laet Geschreven door

Helmond Sport - Jong AZ 1-3

In het GS Staalwerken Stadion ging het vrijdagavond al vroeg mis voor de thuisploeg. In de achtste minuut was het Soulyman Allouch die de score opende voor de bezoekers. Helmond zette daarna aan om orde op zaken te stellen. Met succes: want na een half uur spelen maakte aanwinst Martijn Kaars de gelijkmaker. Na rust maakte diezelfde Kaars bijna een wereldgoal, maar zijn omhaal werd door keeper Westerveld over de lat getikt. Even later waren het de Alkmaarders die in de omschakeling toesloegen. Reverson zette zijn ploeg opnieuw op voorsprong, waarna Lathouwers in de laatste minuut van de officiële speeltijd de eindstand bepaalde.

Wachten op privacy instellingen...

Almere City - TOP Oss 3-0

Waar TOP Oss de competitie vorige week nog veelbelovend startte met een 3-0 overwinning op Jong FC Utrecht, werd de ploeg van Kristof Aelbrecht in de tweede speelronde alweer met de voeten op de grond gezet. Op bezoek bij Almere City hadden de Ossenaren geen schijn van kan. Binnen twintig minuten kwam de thuisploeg al op voorsprong dankzij Mattoir. Na rust werd het er niet beter op voor de bezoekers. Akujobi verdubbelde de score, waarna Pascu kort voor tijd de derde treffer maakte. FC Eindhoven - Willem II 2-1

Na de pijnlijke degradatie van vorig seizoen, is Willem II ook de nieuwe jaargang dramatisch begonnen. Vorige week kwamen de Tilburgers thuis al niet verder dan een gelijkspel tegen Jong PSV, vrijdagavond verloor de ploeg zelfs op bezoek bij FC Eindhoven. De thuisploeg had daar wel een goal in de vijfde minuut van de blessuretijd voor nodig. Lang leek het erop dat de ploegen de punten zouden delen. De Eindhovenaren kwamen halverwege de eerste helft op voorsprong via Rottier, waarna Crowley een kwartier voor tijd de gelijkmaker maakte. Toch ging het in de allerlaatste minuut dus nog mis voor Willem II, waardoor de ploeg van Kevin Hofland na twee wedstrijden op één schamel punt blijft staan.