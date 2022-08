Enorme drukte op station Eindhoven: 'Stel je reis uit'

Het is enorm druk op station Eindhoven Centraal. Voor de vervangende bussen die naar Boxtel rijden, is een lange rij van reizigers die in de hitte staan te wachten. Tussen Eindhoven en Boxtel rijden namelijk geen treinen. De NS adviseert reizigers om hun reis uit te stellen.

Vanwege werkzaamheden op het spoor rijden er tot en met 26 augustus geen treinen tussen Boxtel en Eindhoven. Daarom rijden er vervangende bussen. De verwachting was dat dit al met al voor ongeveer een halfuur vertraging zou zorgen, maar door de drukte loopt die wachttijd zaterdag op. De NS adviseert reizigers om hun reis uit te stellen, totdat de situatie verbetert. "De temperatuur is hoog. Stel als dat mogelijk is, je reis uit." Nieuwe wissels op het spoor

Op het spoor tussen Eindhoven en Boxtel worden komende dagen nieuwe wissels gelegd door spoorbeheerder ProRail. Daarom rijden er komende tijd geen treinen van Eindhoven naar Tilburg en van Eindhoven naar Den Bosch. Het gaat om twaalf nieuwe wissels, waarvan acht hogesnelheidswissels. Dit zijn wissels van 140 meter lang die elektrisch worden verwarmd in plaats van met een gaskachel. Het is een monsterklus voor ProRail, dat al anderhalf jaar bezig is met de voorbereiding. Uiteindelijk zouden de nieuwe wissels moeten leiden tot minder treinstoringen. Donderdag werden de stukken van de eerste hogesnelheidswissel neergelegd bij Liempde:

