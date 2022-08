Zon, zweten en een biertje: wieleramateurs beleven voorproefje van Vuelta

Ongeveer 2500 amateurwielrenners hebben deze zaterdag al mogen ruiken aan de Vuelta. Ze fietsten een deel van de derde etappe zoals de echte profs die volgende week in en om Breda voor de kiezen krijgen. Ondanks de tropische temperatuur overschreed niemand de tijdslimiet. "Laat het bier nu maar komen, jeetje", riep één van de vrouwelijke deelnemers wel enigszins uitgedroogd nadat ze in het Rat Verlegh Stadion van NAC was gefinisht.

Een groot deel van de deelnemers was al extra vroeg, bij hetzelfde stadion, aan de start verschenen. Om te voorkomen dat ze al te lang in de hitte hun kilometers van deze maximaal 165 kilometer lange Toerversie La Vuelta Holanda moesten afleggen. Ze deden het allemaal met veel plezier. Mooi weer, een afwisselend parcours en voldoende verzorgingsplaatsen: het was een ideale fietsdag voor de liefhebbers.

Dat het zo heet was, kon niemand wat deren. "Voldoende water drinken én gewoon doorgaan", dat was wat eenieder op de been hield. En als het even kan de schaduw opzoeken. "Zeker als je stilstaat, dan merk je pas hoe benauwd het echt is. Al fietsend heb je dat niet zo in de gaten", vertelde een andere coureur. Hij en diverse anderen lieten doorschemeren dat het vooruitzicht van een fris glas bier als doping werkte.

En dat bier werd in een hoog tempo getapt toen de deelnemers in Breda aankwamen. Onder wie ook de mensen die op een gewone fiets of een e-bike de recreatieve tocht van 35 kilometer hadden afgelegd. Zoals gezegd: de temperatuur was hoog, het was bijna Spaans benauwd. De organisatie had er nog een schepje bovenop gedaan door twee gitaristen in te huren die deelnemers en fans in Zuid-Europese sferen moesten brengen. Het enige wat ontbrak waren de castagnetten.