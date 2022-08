Trein gestrand: reizigers meer dan een uur vast in hitte

Ongeveer 150 mensen hebben zaterdag zeker een uur en een kwartier in een trein gezeten, die bij Zevenbergschen Hoek was gestrand. Een eerste poging om hen te evacueren via een andere trein mislukte. Omdat de temperatuur zowel binnen als buiten zo hoog was, kregen de passagiers water. Ook de inzet van bussen was vergeefs.

Tegen kwart over vijf meldde zich toch een extra trein. Daarmee konden de passagiers eindelijk uit- én overstappen, zo meldden de Nederlandse Spoorwegen en spoorbeheerder ProRail. Het duurde tot uiteindelijk tien voor zes dat de reis, na bijna twee uur dus, kon worden voortgezet. De problemen ontstonden rond vijf voor vier. Op een plek waar het hogesnelheidstraject overgaat op een regulier spoor ging het door nog onbekende oorzaak mis. Hierdoor kwam de trein, een zogeheten IC Direct, tot stilstand. Dit had gevolgen voor het treinverkeer op de trajecten Dordrecht - Roosendaal en Rotterdam Centraal - Breda. Een woordvoerder sprak van een vervelende situatie: "Het kon minder snel worden opgelost dan we hadden gehoopt. Gelukkig was er wel snel een calamiteitenteam beschikbaar om de reizigers water te geven." De gestrande trein moest tegen zes uur nog wel afgesleept worden. Vanaf half zeven kon het treinverkeer tussen Rotterdam in Breda weer volgens het spoorboekje rijden.