Lisanne (22) kon uren niet verder met de trein, maar sfeer was best 'chill'

Lisanne Wendling is weer thuis, in Breda. Maar haar uitstapje eerder op de dag naar Rotterdam, inclusief etentje met een vriendin, viel wat korter uit dan gepland. De oorzaak: een stilgevallen trein. “In het restaurant dachten ze dat een date mijn vriendin had laten zitten.”

De werkelijkheid was anders. Lisanne was één van de 150 reizigers die rond vier uur zaterdagmiddag plotsklaps merkten dat hun trein, een IC Direct, stil kwam te staan. Van tevoren was niets aan de hand, daarna des te meer, vertelt de 22-jarige Bredase.

"Er zou iets met de bovenleiding aan de hand zijn."

“Er werd omgeroepen dat er een mankement aan de trein was en dat er zo spoedig mogelijk meer informatie zou komen. Er zou iets met de bovenleiding aan de hand zijn. Na verloop van tijd zag ik ineens wat wagens van ProRail voorbij rijden. Toen werden er ook door jongens en een conducteur flesjes water uitgedeeld.” Het was in die trein rond dat tijdstip misschien nog wel heter dan er buiten, waar de temperatuur al naar tropische hoogte was gestegen. Lisanne: “Het was best druk in de coupés. Er wilden blijkbaar veel mensen naar Rotterdam. Er zaten bijvoorbeeld ook fans in van Feyenoord dat deze avond thuis speelt.”

"De sfeer was redelijk

“Ik zat ook nog in de zon, daar was het heel warm, best wel benauwd. Natuurlijk, de mensen waren luchtig gekleed, maar het is niet prettig als er zo wordt gezweet. Toch was de sfeer redelijk chill, de mensen klaagden vooral op luchtige wijze.” “We kregen dus water, maar er werd wel gevraagd om geen water aan te nemen als je zelf voldoende drinken bij je had. Anders zou er te weinig zijn.” Daar kon ze nog wel mee leven. “Erger was dat ik op de app eerder las wat er aan de hand was dan via de omroeper. Er werd nog wel geprobeerd om de trein aan de gang te krijgen, maar na twee minuten stond-ie weer stil.” Om de een of andere reden was er een soort van kortsluiting ontstaan op de plek bij Zevenbergschen Hoek waar de hogesnelheidsverbinding overgaat op regulier spoor. Een bekend verhaal voor Lisanne. Ook diverse andere mensen die Omroep Brabant benaderden, wezen op het feit dat de hogesnelheidstrein tussen Rotterdam en Breda wel vaker kuren vertoont. Rond kwart over vijf, de trein stond toen dus al vijf kwartier stil, kwam er een oplossing in de vorm van een vervangende trein. Hiermee konden de passagiers tegen tien voor zes de reis voortzetten. En zo kon Lisanne twee uur nadat ze het eigenlijk had gepland in Rotterdam uitstappen om aan te schuiven bij haar vriendin. “Ze dachten al dat een date haar had laten zitten.”

"Vergoeding zet geen zoden aan de dijk."