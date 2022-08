112-nieuws: bosbrand in Budel geblust • problemen op het spoor

05.01

Een automobilist is zaterdagnacht tegen een pijlwagen gereden op de A2 bij Eindhoven. Deze was daar neergezet vanwege de geplande werkzaamheden aan een tunnelbak. Volgens een 112-correspondent was de ravage groot. "Hulpdiensten werden massaal ingezet." In de auto zaten twee mensen. De bestuurder bleek onder invloed en is aangehouden. De bijrijder was gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De auto is in beslag genomen.

