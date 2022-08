Automobilist botst op pijlwagen op de A2, bijrijder naar het ziekenhuis

Een automobilist is zaterdagnacht tegen een pijlwagen gereden op de A2 bij Eindhoven. Deze was daar neergezet vanwege de werkzaamheden aan een tunnelbak die daar sinds begin deze maand plaatsvinden.

Volgens een 112-correspondent was de ravage op de weg na de botsing groot. "Hulpdiensten werden massaal ingezet."

Onder invloed

In de auto zaten twee mensen. De bestuurder bleek onder invloed en is aangehouden. De bijrijder was gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De auto is in beslag genomen.

Vanwege het ongeluk werd de A2 van Maastricht richting het noorden rond halfdrie enige tijd afgesloten voor het verkeer. Zo kon de politie onderzoek doen en kon de weg schoongemaakt worden. De beschadigde pijlwagen wordt vervangen.

Werkzaamheden tot 22 augustus

De werkzaamheden aan de tunnelbak bij Eindhoven, waardoor veel rijstroken daar voorlopig zijn afgesloten, duren nog tot 22 augustus.

Als de onderdoorgang klaar is, verbindt die het Goederen Distributie Centrum aan de noordkant van Eindhoven met Eindhoven Airport, het Flight Forum en de Brainport Industries Campus aan de westkant van de stad. De tunnel biedt het vrachtverkeer van het Goederen Distributie Centrum bovendien een rechtstreekse aansluiting op de A58.

