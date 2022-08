Stoppende Robin van Roosmalen baalt van Glory: 'Niet eens een belletje'

Anderhalf jaar na het ongeval waarbij hij zwaargewond raakte en zijn zus verloor, heeft Robin van Roosmalen een punt achter zijn carrière gezet. In Omroep Brabant-radioprogramma De Zuidtribune vertelt de kickbokser dat hij in die moeilijke periode geen tot weinig steun heeft ontvangen van kickboksorganisatie Glory, waar hij meermaals wereldkampioen werd.

Op zijn Instagram-pagina liet Van Roosmalen al doorschemeren dat hij hoopte dat Glory hem zou bellen voor een uitnodiging in de Hall of Fame van de organisatie. "Het was een beetje een grapje", zegt de kickbokser in De Zuidtribune. "Maar inderdaad, ik vind wel dat ik daar recht op heb."

'Schandalig'

Dat Glory sinds het ongeluk volgens Van Roosmalen niets aan hem heeft laten weten, vindt hij heel vervelend.

"Met alle respect, maar ik vind dat ze mij de afgelopen tijd niet helemaal netjes behandeld hebben. Ze hebben nog nog nooit uitgenodigd voor een evenement in Nederland of daarbuiten. Ik was er al bij sinds Glory 1. Ik heb geholpen Glory op te bouwen. Maar dan danken ze je nu opeens af."

"Ze hebben nog niet eens mijn afscheidspost op Instagram gedeeld. Niet eens een belletje gedaan. Het is eigenlijk, ja, schandalig", besluit Van Roosmalen.

Ongeval

Robin van Roosmalen is een grote naam in de vechtsportwereld. Hij was in het verleden bij de vechtsportbond Glory kickbokskampioen bij de vedergewichten en lichtgewichten. In totaal is hij zevenvoudig wereldkampioen.

In januari vorig jaar sloeg het noodlot echter toe toen Van Roosmalen samen met zijn zus Melissa betrokken raakte bij een ongeluk op de A2 bij Utrecht. De twee stonden met pech op de vluchtstrook. Een vrachtwagen die over de vluchtstrook reed, ramde de auto.

De fysieke ongemakken die Van Roosmalen aan het ongeluk overhield maken presteren op topniveau te moeilijk, vertelt de zevenvoudig wereldkampioen. "Mentaal gaat het goed, maar fysiek kan ik niet meer op het hoogste niveau meedoen. De gevolgen van het ongeval zijn te groot gebleken."

LEES OOK: Robin van Roosmalen stopt met kickboksen: 'Met pijn en moeite'