Sinterklaas en pieten duiken op bij kasteel in Udenhout

Een aantal wandelaars en fietsers keken deze zondag verbaasd op toen ze voorbij Kasteel de Strijdhoef in Udenhout kwamen. Terwijl het ruim dertig graden was, stond Sinterklaas daar plotseling voor hun neus met een aantal pieten. Ze waren daar voor de opnames van een Sinterklaasserie.

Meerdere voorbijgangers hebben Sinterklaas zondagmiddag zien staan. "We kregen alleen maar positieve reacties. Veel mensen hebben foto's gemaakt en vonden het kei leuk", vertelt Renko Jager van de Stichting Sinterklaas Loon op Zand. "Er waren ook twee kinderen die hem zagen. Ze zwaaiden naar Sinterklaas en hij zwaaide terug. Dat vonden ze heel leuk." Misschien een beetje gek om Sinterklaas al in Nederland te zien rond deze tijd van het jaar, maar volgens Renko zit er een logische verklaring achter. "We zijn een Sinterklaasserie aan het opnemen. De scènes die we opnamen, speelden zich af in het kasteel in Spanje. Dus dat nemen we ook echt in de zomer op."

Flink zweten was het dus voor de pieten en Sinterklaas, want zomerse kleding was er niet bij. "We hebben genoeg water gedronken en rustmomenten gehad, om door de hitte heen te kunnen bijten. Gelukkig is Sinterklaas die hitte wel gewend, omdat hij uit Spanje komt."

In de opnames van zondag verscheen de zus van Sinterklaas. "Zijn zus vindt het fijn om ook eens in de belangstelling te staan, want niemand kent haar. Dus ze doet er alles aan om Sinterklaas in Spanje te houden dit jaar. Dat lukt haar ook, maar op wonderbaarlijke wijze komt Sinterklaas toch naar Nederland." Hoe dat gebeurt, zien we pas als de serie af is.

