Roy Donders denkt aan trouwen en kinderen met 'zijn' Michelle

Roy Donders uit Tilburg is nog altijd gelukkig in de liefde. Begin maart maakte de zanger bekend tot over zijn oren verliefd te zijn op de Eindhovense Michelle. Inmiddels lijkt hij zelfs al te denken aan trouwen.

Redactie Geschreven door

"We zijn dolgelukkig en hebben het hartstikke leuk", vertelt Donders voor de camera van RTL Boulevard, als hij wordt gevraagd naar zijn relatie met Michelle. "We zijn super verliefd en het wordt alleen maar steeds mooier, leuker en beter." Donders blijkt ook al na te denken over de toekomst. "Ik zou ook wel graag willen trouwen in de toekomst, dus er is nog genoeg in het vooruitzicht. Misschien ooit nog een kindje, wie weet."

Wachten op privacy instellingen...