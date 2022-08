Onderzoek naar ongeluk Highland Games waarbij 65-jarige man overleed

COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement uit Rotterdam, gaat onderzoek doen naar het ongeluk op de Highland Games in Geldrop. Daarbij kwam op zondag 7 augustus een 65-jarige man uit die plaats om het leven.

De man werd geraakt door een zware metalen kogel. Het slachtoffer was geen bezoeker van het sportfestival, maar liep achter een metershoge heg op een pad in de bloementuin van het naastgelegen kasteel.

Voor de Highland Games in Geldrop was geen vergunning afgegeven. De Highland Games is een sportevenement dat zijn oorsprong vindt in Schotland. Een van de onderdelen is de discipline Hammer Throw, waarbij een metalen bal wordt geworpen.