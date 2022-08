Kermis mét harde muziek verboden: buurtbewoners winnen rechtszaak

De Osse Kermisfeesten mogen dit jaar weer niet doorgaan met harde muziek en optredens in de buitenlucht. Meerdere buurtbewoners van de Eikenboomgaard, waar het feest wordt gehouden, wonnen -net zoals in 2018- een rechtszaak van de gemeente Oss om geluidsoverlast in hun buurt te voorkomen.

Megan Hanegraaf Geschreven door

Ieder jaar wordt tijdens de kermis een grote feesttent neergezet in het centrum van Oss. Van 18 tot en met 21 augustus zou het feest op het Eikenboomgaardplein zijn. Maar volgens buurtbewoners staat de muziek altijd veel te hard. “De muren en kopjes trilden ervan en de tv was niet te horen. Gek werden we ervan”, zei een buurtbewoonster eerder tegen Omroep Brabant. En daarom stonden zij, de organisatie en de gemeente Oss maandag opnieuw in de rechtbank.

“Het wordt een heel ander feest op een heel andere plek.”

Burgemeester Wobine Buijs heeft op 8 augustus de vergunning afgegeven. Volgens de advocaat van de gemeente kon dat, omdat de organisatie veel aanpassingen zou hebben gedaan om geluidsoverlast te voorkomen. “Het wordt een heel ander feest op een heel andere plek”, zei de organisator tijdens de zitting. De Kermisfeesten zijn flink ingekort. Het evenement duurt nu nog maar vier dagen in plaats van zeven. Ook stoppen de feesten eerder op de avond. En alle achthonderd bezoekers -dat waren er vroeger tweeduizend- moeten vooraf een kaartje kopen. Toch schrokken buurtbewoners dat de gemeente Oss überhaupt een vergunning had verleend. “De gemeente had beloofd om dit jaar geen grote evenementen met harde muziek toe te staan op het Eikenboomgaardplein. Ik had dit nooit verwacht”, zegt een buurtbewoonster die liever anoniem blijft, omdat ze na de gewonnen rechtszaak in 2018 is bekogeld en bedreigd.

“De burgemeester had haar huiswerk beter moeten doen.”