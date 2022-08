Verwoest heidegebied in Schijf herstelt zich weer snel na brand

De verloren natuur na de grote heidebrand in Schijf zal zich snel herstellen. Volgens voormalig boswachter Hans Hofland is de schade aan de heide te overzien, omdat veel heidezaden onder de grond de brand hebben overleefd. Afgelopen vrijdag ging 1,6 hectare bosgebied bij de brand verloren, ongeveer zo groot als drie voetbalvelden.

Op maandag komen veel mensen de schade in het natuurgebied aan de Achtmaalsebaan met eigen ogen bekijken. “Afgelopen weekend was de brandweer hier nog bezig met nablussen. Nu zie ik het eigenlijk pas voor het eerst. Het lijkt wel een maanlandschap, wat een ravage. Ik hoop dat de heide snel terug groeit”, zegt een man op zijn mountainbike.

Het natuurgebied waar de brand woedde, is eigendom van Defensie. Hans Hofland was jarenlang boswachter van het iets verderop gelegen natuurgebied Oude Buisse Heide. Nu geeft hij advies over natuurherstel. “De natuur is hier veerkrachtig en kan best een stootje hebben”, legt hij uit.

Volgens Hofland is het vanwege de extra risico’s verstandig dat de brand in Schijf zo snel mogelijk geblust is. Tegelijkertijd vertelt hij dat heidebranden ook stimulerend werken: “Je kunt het ziet als een beheersmaatregel net zoals maaien of het laten grazen van schapen. Het komt ten goede aan de biodiversiteit in de bodem.”

“As is vruchtbaar. Dat wisten de Romeinen al die het gebruikten als bemesting. Je zult zien dat wanneer er wat regen valt, planten weer snel uitschieten omdat het groeiseizoen nog volop gaande is. De jonge uitlopers zijn eiwitrijk en daarvan profiteren dieren zoals reeën, vossen en konijnen.”

Op termijn keren ook hagedissen, insecten en vlinders terug. De soorten die volgens Hans Hofland het meest de dupe zijn geworden van de brand.