112-nieuws: bellende fietser de cel in • houten schutting vliegt in brand

11.40

In een huis aan 't Veld in Veldhoven heeft vanochtend een brand gewoed. De brand was ontstaan in een ouderwetse frituurpan. De bewoners hebben eerst nog geprobeerd om de brand zelf te blussen. Dat mislukte. De bewoner heeft vervolgens de pan naar buiten gebracht. Daarbij liep hij brandwonden op. Het is niet duidelijk of het slachtoffer ook naar het ziekenhuis is gegaan voor behandeling. De brandweer had het vuur snel onder controle en haalde nog drie katten uit het huis. De katten zijn door de dierenambulance meegenomen.