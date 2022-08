112-nieuws: brand bij manege op terrein Amarant • autobrand in Oudheusden

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

03.19 Brand bij manege op terrein Amarant Een deel van het stallencomplex van de manege op het terrein van zorginstelling Amarant aan de Bredaseweg in Tilburg heeft maandagnacht aanzienlijke brandschade opgelopen. Het vuur ontstond rond halftwee, vermoedelijk bij hooibalen die tegen de stallen lagen. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht. Het vuur sloeg over naar een deel van de stallen, maar daar waren geen paarden aanwezig. Vanwege de brand bij de manege op het terrein van zorginstelling Amarant werd de brandweer ingeschakeld (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). De brandweer bluste het vuur bij de manege op het terrein van zorginstelling Amarant in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

23.55 Brandweer verwijdert tak in Deurne De brandweer heeft maandagavond rond elf uur een grote tak verwijderd die was afgebroken van een boom aan het Leegveld in Deurne en daar de weg versperde. De brandweer zaagde de tak in kleine stukken en veegde daarna de weg schoon. De brandweer verwijderde de tak die de weg versperde in Deurne (foto: Walter van Bussel/SQ Vision).