Tranen om afgebrande manege Amarant: 'Niet meer paardrijden of verzorgen'

Ontzetting en verdriet bij personeel en cliënten van Amarant in Tilburg. Een brand legde maandagnacht een deel van de manege in de as op het terrein van de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel. Een paar stallen en een ruimte waar materiaal, zoals zadels, lagen opgeslagen ging in vlammen op. Door de zomervakantie waren er gelukkig geen paarden. De brandweer houdt rekening met brandstichting.

Als een jongen komt kijken naar de brandschade aan de manage wordt het manager Mariëlle Holstein even te veel en vloeien er tranen. De schade mag dan alleen materieel zijn, de impact van de brand is enorm. "Wij hebben een dagbesteding hier, waar 280 kinderen gebruik van maken. Die valt nu weg. Kinderen kunnen hier paardrijden in de bossen om tot rust te komen, of dieren verzorgen." In de manage verblijven normaal gesproken tien paarden en zes honden, maar die waren er gelukkig niet toen de brand uitbrak. De paarden zouden juist terugkomen van hun vakantieverblijf, maar dat kan voorlopig niet. "Dat de dagbesteding wegvalt is voor onze cliënten een groot drama. Iedere dag komen er kinderen om hier te werken. Die hebben voorlopig niets en moeten nu thuisblijven en dat is voor hun heel sneu", zegt Mariëlle

Medewerkers en cliënten nemen de schade op