'Agent gebruikte waterwerper verkeerd en dus is vervolging terecht'

De waterwerper waarmee een jonge vrouw tijdens de avondklokrellen in Eindhoven met enorme kracht omver werd gespoten, had niet op die manier gebruikt mogen worden. Tot dat oordeel komt Jaap Timmer. Hij is politiewetenschapper en doet sinds 1991 onderzoek naar geweld in politiewerk. De vrouw raakte zwaargewond aan haar hoofd tijdens de gewelddadige demonstratie in Eindhoven tegen de invoering van de avondklok om het coronavirus in te perken.

Dinsdag werd bekend dat de agente die de waterwerper bediende, wordt vervolgd voor het verwonden van de vrouw. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was het optreden op 24 januari 2021 in het centrum van Eindhoven niet proportioneel, zo is het oordeel na onderzoek door de Rijksrecherche en is ze schuldig aan mishandeling. Wetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, Jaap Timmer, komt tot hetzelfde oordeel: “Zo’n waterwerper is bedoeld om demonstranten nat te maken en ze daardoor te verspreiden. Het is zeker niet de bedoeling rechtstreeks op iemand te richten.”

“Zo’n waterwerper is niet bedoeld om rechtstreeks op iemand te richten.”

“Die harde straal kan wel bijvoorbeeld via de grond worden gebruikt. Dan worden mensen ook nat. Maar nooit rechtstreeks”, weet Timmer. “Hier is een grote vergissing gemaakt. Er is vergeten de haak voor de straal te doen, een soort demper. Daarna is er gericht op twee mensen. Daar is de waterwerper absoluut niet voor bedoeld.” Timmer kan zich niet herinneren dat er in de afgelopen jaren iets vergelijkbaars is gebeurd in Nederland. De vrouw die van korte afstand door de harde straal werd geraakt, liep een schedelbreuk op.

"Je kunt met zo’n waterwerper niet zomaar losgaan."

“Dit gebruik van geweld is buiten proportie en dus niet professioneel”, vindt Timmer. “De waterwerper is bedoeld om met een gespreide straal groepen te verwijderen door ze nat te maken. Als je op mensen richt, dien je die haak ervoor te zetten.” De wetenschapper snapt wel waarom het Openbaar Ministerie de agente wil vervolgen: “Het OM wil dat men hier iets van leert en dat men beter gaat handelen. Je kunt met zo’n waterwerper niet zomaar losgaan, je moet de demper gebruiken.”

"Bij zo'n vervelende fout hoort goed onderzoek."

“Zo’n agent is daarvoor opgeleid en zo’n beslissing nemen is haar beroep. Dit is onderdeel van het vak: die haak voor de spuit.” Volgens Timmer is het zeer uitzonderlijk wat er tijdens de demonstratie gebeurde. “En zeer ernstig. Het was vast niet de bedoeling van de agent. Daar is een fout gemaakt, een heel vervelende. Daar hoort goed onderzoek bij, zoals dat door de rijksrecherche is uitgevoerd en een passende stra. Het is ook een signaal aan de politie: hier mag je niet lichtvaardig mee omgaan. Dit moet beter.” LEES OOK: Politiebond geïrriteerd over vervolging waterkanonagent: 'Verkeerd signaal'