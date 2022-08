Agent die vrouw omverblies met waterkanon tijdens rellen wordt vervolgd

Een agente die tijdens de avondklokrellen Denisa met het waterkanon tegen een muur lanceerde wordt vervolgd door justitie. Dat gebeurde op 24 januari 2021 in het centrum van Eindhoven. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was het optreden niet proportioneel, zo is het oordeel na onderzoek door de Rijksrecherche.

In de binnenstad van Eindhoven liep het die zondag volledig uit de hand. Een grote groep relschoppers zocht de confrontatie met de politie. Die lieten een spoor van vernieling achter, onder meer op het 18 Septemberplein en station Eindhoven Centraal.

Het OM vindt dat er door de agente die het waterkanon bestuurde niet is gehandeld volgens de geldende instructie. “Het doel van het optreden van de agent was om de man met een kettingslot tegen te houden. Alle omstandigheden afwegende is de conclusie dat dit een te zwaar geweldsmiddel is geweest voor deze situatie”, laat het OM weten.

“De waterwerper is niet bedoeld om zo op individuen te richten. Er had voor een minder ingrijpend middel kunnen worden gekozen. Daarmee wordt de inzet van dit middel als disproportioneel beoordeeld.”

Breuk in schedel

De Tsjechische Denisa Štastná stond op het 18 Septemberplein toen de ME en waterkanonnen het plein leeg wilden vegen. Ze werd geraakt door een harde waterstraal en klapte daarna met haar hoofd tegen een betonnen muur.

Ze hield er een breuk in haar schedel aan over en had vijftien hechtingen en een dikke lip. Denisa was samen met haar vriend Michael Piksel in het centrum, niet om te demonstreren vertelde Michael na het incident.

Op de vraag waar ze precies tegen protesteerden, antwoordde Denisa destijds: "Tegen niets. We stonden daar gewoon te filmen en liepen al weg. Ze hadden het recht niet om het waterkanon op ons te gebruiken." Daarom deed ze aangifte van poging tot doodslag tegen de agent die het waterkanon bediende.

Kettingslot

Volgens het OM had de politie al meerdere keren opgeroepen om te vertrekken, er gold op dat moment ook een noodverordening. “Desondanks was de vrouw zonder aanwijsbare reden aanwezig op het 18 Septemberplein. Ze klom op het dak van een fietsenstalling en maakte filmopnames van het politieoptreden. Toen de waterwerper het plein opkwam, klom het slachtoffer van de fietsenstalling”, weet justitie te melden.

“Kort daarna werden het slachtoffer en haar vriend geraakt door een waterstraal via de grond. De vriend pakte vervolgens een kettingslot van de grond gooide het voorwerp een aantal meter verder in de richting van het politievoertuig. Vervolgens spoot de waterwerper vanaf korte afstand tegen de vrouw, die daarop naar achteren viel tegen de fietsenstalling.”

De beelden van het waterkanon gingen de hele wereld over (beelden: Ongehoord Nederland).