Politiebond geïrriteerd over vervolging waterkanonagent: 'Verkeerd signaal'

Politiebond ACP is 'geïrriteerd' nu het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten de agente te vervolgen, die tijdens de avondklokrellen in Eindhoven begin vorig jaar een vrouw omverblies met een waterkanon. Volgens voorzitter Wim Groeneweg wordt zo het beeld versterkt dat de politie geweld gebruikt zonder aanleiding. "Er gaat geen agent van huis met het idee iemand te verwonden."

Sven de Laet Geschreven door

"Het kwam als donderslag bij heldere hemel", vertelt Groeneweg over het nieuws dat maandag naar buiten kwam. Volgens het OM was het optreden van de agente op 24 januari 2021 buitenproportioneel. Die conclusie zal de ACP-voorzitter niet direct ontkennen. "Waar mensen werken, worden nou eenmaal fouten gemaakt", geeft de voorzitter toe. Toch denkt hij niet dat vervolging de juiste oplossing is. "Dit is een totaal verkeerd signaal." Zo zou het besluit desastreus zijn voor de beeldvorming rondom de politie, meent Groeneweg: "Agenten worden toch al steeds vaker de kop van Jut voor beleid vanuit de overheid. Of het nou gaat om coronabeperkingen, zoals bij de rellen in Eindhoven vorig jaar, of recent met het stikstofbeleid. Politiemensen gaan 's ochtends echt niet van huis om iemand te verwonden, in tegenstelling tot die mensen tegen wie ze moeten optreden, trouwens."

En misschien nog wel zorgelijker: de vervolging van de agente kan in de toekomst gevaarlijke situaties opleveren. "Je kunt je voorstellen dat dit besluit voor veel onzekerheid zorgt bij onze collega's. De volgende keer dat zij bijvoorbeeld tegenover hooligans staan, denken ze wel twee keer na voor ze geweld gebruiken. Maar door die terughoudendheid kunnen ze zichzelf of collega's in levensbedreigende situaties brengen."

Het waterkanon dat werd ingezet tijdens de avondklokrellen in Eindhoven (foto: ANP).

Kortom, de politiebond voelt zich in de steek gelaten. "Dat kun je zeker zeggen. Wij staan voor de rechtsstaat en gelukkig is dat goed geregeld in Nederland. Dus als geweld niet goed wordt toegepast, dan moet daar over gesproken worden. Maar om dan meteen tot vervolging over te gaan..." Volgens Groeneweg had de gebeurtenis van begin vorig jaar ook intern afgehandeld kunnen worden. "Zoals bij veel organisaties gebeurt, evalueren wij ook wat er wel en niet goed is gegaan."

Ook benadrukt de voorzitter dat het nieuws van maandag nog niks betekent. "In Nederland werkt het helaas zo dat we bij vervolging meteen denken dat iemand fout zat. Maar het OM heeft de tenlastelegging nog niet eens bekend gemaakt en dan moet de rechter er eerst nog naar kijken. Wij gaan de zaak in ieder geval met veel interesse volgen."