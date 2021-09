Avondklokrellen: celstraf voor de ene, vrijspraak voor de andere verdachte

Een deel van de raddraaiers (foto: archief). vergroot

Een man gaat zes maanden de cel in, omdat hij in januari dit jaar heeft meegedaan aan de avondklokrellen in zijn woonplaats Den Bosch. Volgens de politierechter in Den Bosch heeft de 21-jarige Bosschenaar geweld gebruikt en samen met anderen spullen gestolen en vernield. Hem wacht nog eens drie maanden cel wanneer hij zich weer misdraagt.

Deze vrijdag boog de politierechter zich ook over een andere Bossche verdachte. Deze man van 40 werd juist vrijgesproken. Hij was beschuldigd van openlijk geweld, maar zijn bijdrage was zo onbeduidend dat dit niet kon worden bewezen.

Eerder rellen in Eindhoven

De ongeregeldheden in Den Bosch waren op 25 januari, een dag nadat de Eindhovense binnenstad urenlang op zijn op stond toen honderden demonstranten tekeer gingen. Een aantal van deze betrokkenen is inmiddels ook veroordeeld. De vandalen kregen boetes, taak- en/of gevangenisstraffen.

De protesten waren gericht tegen maatregelen van het kabinet om het coronavirus te beteugelen, waarbij vooral de avondklok fel werd bekritiseerd.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.