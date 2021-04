Drie maanden na de avondklokrellen zijn meeste verdachten nog niet gepakt

Een luchtopname vanuit het Student Hotel in Eindhoven. vergroot

Zaterdag is het precies drie maanden geleden dat de binnenstad van Eindhoven veranderde in een oorlogsgebied. Brandende barricades, kapotte ramen, plunderingen. Honderden relschoppers die vochten met de politie. Zoiets hadden we sinds de jaren '80 niet gezien in ons land. De tussenbalans na een kwartaal is dat de meeste relschoppers nog vrij rondlopen. Maar er zijn iedere week wel arrestaties en de rechtszaken gaan ook door.

Naar schatting driehonderd mensen weigerden op die zondag 24 januari weg te gaan uit het centrum van Eindhoven en de vlam sloeg in de pan. Op de dag en de dagen erna werden al zeventig mensen opgepakt. Van hen is een naam bekend. Een deel kreeg een boete voor alleen het overtreden van de avondklok of niet luisteren naar een politiebevel om weg te gaan.

Gejatte wijnflessen

Maar van de meesten was onbekend wie het waren. Een rechercheteam verzamelde foto's en filmpjes. Beelden gemaakt door agenten maar ook materiaal op sociale media, gemaakt door relschoppers. Daaruit werden verdachten ‘gevist’. Die kregen een uniek nummer: van 1 tot 159. Bijvoorbeeld 'NN49'. Dat is een man die zeker zes wijnflessen uit de Jumbo stal tijdens het plunderen van de winkel.

Deze foto en die van anderen kwamen op de website van de politie. Maar ook in tv-programma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht, met de vraag of iemand ze herkende. Dat leverde namen op. En zo druppelen de verdachten binnen. Het werd nooit een stroom. Drie maanden later staan er 28 foto's online van onbekende relschoppers, onder wie nog steeds de twee enige vrouwen. Soms haalt de politie een foto weg als er weer iemand gevonden is. En dan gaat zo iemand naar zijn proces. De rechtszaken zijn allemaal in Den Bosch.

Schadevergoedingen

Politierechters veroordeelden 23 verdachten tot nu toe. Straffen liepen uiteen van taak- en leerstraffen tot 8 maanden cel voor iemand die al een strafblad had. Samen moeten ze ruim 90.000 euro ophoesten voor onder meer kapotte ruiten, de vernielde Jumbo, een uitgebrande auto en schade aan het waterkanon van de ME.

Van de veroordeelden woont ongeveer de helft in Eindhoven. De rest komt uit buurdorpen. En dan zijn er nog inwoners van verder, zoals Weert, Roggel en Nunspeet. De jongste veroordeelde is 13 jaar. En de oudste vierde onlangs zijn 48e verjaardag in de cel. Dat was ook de enige veroordeelde die actievoerder was en overal demonstreerde. Gemiddelde leeftijd van de veroordeelden: 20 jaar.

'Veel beeldmateriaal'

Als je uitgaat van driehonderd relschoppers dan is er dus van pakweg de helft een foto of filmpje gepubliceerd. Maar van de andere helft dus niet. De politie wil daar niet te diep op ingaan: "We hebben veel beeldmateriaal tot onze beschikking", is het algemene antwoord. Overigens wijst de politie er ook op dat niet iedereen geweld gebruikte.

Met 23 veroordeelden op driehonderd relschoppers is het misschien nog maar net begonnen. Het eindpunt is nog niet in zicht. Alleen al de voorbije weken pakte de politie vijf mensen op in Breda, Barendrecht, Gemert en Geldrop. Die groep en nog verschillende anderen wachten op berechting. Vooralsnog is er geen enkel teken dat de politie het onderzoek op een laag pitje heeft gezet, integendeel.

Zo ging het er 24 januari aan toe in Eindhoven:

Wachten op privacy instellingen...

Het ingaan van de avondklok ging gepaard met rellen in de hele provincie. Relschoppers lieten een spoor van vernieling achter en ook werden winkels geplunderd. Alle verhalen over de coronarellen lees je in dit dossier.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.