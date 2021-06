Man (44) plunderde en vernielde winkels en krijgt 8 maanden cel

Deze auto moest eraan geloven in Den Bosch (foto: SQ Vision). vergroot

Een 44-jarige man uit Den Bosch moet 8 maanden de cel in voor de avondklokrellen in januari in zijn woonplaats. Ook moet hij 7700 euro schadevergoeding betalen. Volgens de rechtbank is de man verantwoordelijk voor openlijk geweld en het plunderen en vernielen van winkels.

Op 25 januari verzamelden zich ’s avonds honderden mensen net buiten het centrum van Den Bosch. Zij wilden demonstreren tegen de invoering van de avondklok door de overheid.

De groep vertrok naar de binnenstad en richtte onderweg allerlei vernielingen aan. Er werd met stenen gegooid, er werden ruiten, fietsen en auto’s vernield en vuurwerk afgestoken. Ook werden winkels geplunderd. De 44-jarige nam actief deel aan deze vernielingen en plunderingen. Daarnaast verspreidde hij eerder die dag via WhatsApp een opruiende afbeelding.

Enorme schade

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat er veel schade is veroorzaakt en voor angst heeft gezorgd onder de inwoners en ondernemers van de stad.

De man stond al vaker voor de rechtbank. In het verleden werd hij al vaker veroordeeld voor diefstal, bedreiging en vernieling. Hij zei tijdens de zitting wel dat hij spijt had van zijn gedrag en dat hij zich te schaamde voor zijn aandeel in het geweld.

Naast de celstraf van acht maanden krijgt hij nog een voorwaardelijke straf van zeven maanden. Verder moet hij een cursus volgen voor zijn gedrag en krijgt hij een meldplicht bij de reclassering. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van ruim 7700 euro aan benadeelde winkeliers.

Het ingaan van de avondklok in januari ging gepaard met rellen in de hele provincie. Alle verhalen over de coronarellen lees je in dit dossier.

