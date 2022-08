Crisisopvang voor asielzoekers en vluchtelingen in Boxtel en Hapert

De gemeente Hapert gaan op korte termijn asielzoekers opvangen. Het gaat om noodopvang, omdat het bij het landelijke aanmeldcentrum in Ter Apel veel te druk is. Mensen moeten daar regelmatig buiten slapen. Ook in Boxtel komt een extra opvang.

Vanaf 14 september tot uiterlijk 5 oktober wordt een crisisnoodopvang voor asielzoekers geopend in het gebouw van het voormalige gemeenschapshuis Den Tref in Hapert. De gemeente Bladel komt hiermee tegemoet aan de dringende vraag van de Veiligheidsregio, zo stelt ze.

Er is plaats voor maximaal 115 mensen. Er zijn 24 uur per dag minimaal 3 beveiligers aanwezig. De opvang wordt geleid door locatiemanagers. Er zijn tolken aanwezig en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de medische en psychische begeleiding van de vluchtelingen. Omdat het om een tijdelijke opvang gaat komen er voor de kinderen geen speelplekken, ook is er geen onderwijs of kinderopvang.

Den Haag betaalt

De bewoners mogen overdag van het terrein af, 's nachts moeten ze binnen blijven. De kosten van crisisnoodopvang worden betaald door de Rijksoverheid.

Voor Den Tref is gekozen omdat het gebouw leeg staat vanaf september en eigendom is van de gemeente. Water en elektriciteit zijn al aanwezig. Daarnaast is de locatie groot genoeg om deze groep asielzoekers op te kunnen vangen.

Uit welke landen de asielzoekers komen is niet helder. Bij de gemeente was niemand bereikbaar voor een uitleg.

Boxtel

Ook Boxtel draagt een steentje bij om het landelijke tekort aan opvangplekken te verlichten. Het pand van de voormalige Rabobank aan de Stationsstraat in Boxtel wordt verbouwd en ingericht om tijdelijk opvang te bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Het is de bedoeling dat daar vanaf 1 oktober de eerste vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Om hoeveel mensen het gaat, is niet bekend. De gemeente was niet bereikbaar voor een verdere toelichting.

Burgemeester Ronald van Meygaarden zegt in een persbericht: "Met de opvang geven wij verdere invulling aan onze verplichtingen. Daarnaast blijven wij zoeken naar uitbreiding van opvangcapaciteit. Daarbij gaat het om niet-reguliere huisvestingslocaties om de eigen woningmarkt niet te belasten.”

Op 1 oktober sluit de opvang voor Oekraiense vuchtelingen bij De Kleine Aarde in Boxtel.