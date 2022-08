112-nieuws: auto komt vast te zitten op het spoor • autobrand in Breda

11.15

Een 20-jarige Bosschenaar heeft met een huurauto verschillende overtredingen gemaakt op de A2 en in het centrum van Den Bosch. Op de A2 haalde hij al zigzaggend over drie rijstroken en de uitvoegstrook auto's in. Daarbij reed hij zo'n 171 km per uur waar 100 km is toegestaan. De man moest zijn rijbewijs, na slechts acht maanden, inleveren.