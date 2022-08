112-nieuws: auto komt vast te zitten op het spoor • op zijn kop op A58

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

07.50 Man aangehouden die nog celstraf moet uitzitten Agenten hebben dinsdagavond bij een surveillance in Helvoirt een man aangehouden. De arrestatie krijgt nog een staartje voor de man, meldt wijkagent Marcel de Rouw op Twitter. De man moet namelijk nog een celstraf van 76 dagen uitzitten.

05.30 Auto op zijn kop na ongeluk op A58 Een automobilist is vannacht op de A58 bij Etten-Leur met zijn wagen achterop een andere auto gebotst en vervolgens tientallen meters verder met zijn auto op zijn kop beland. De wagen die van achter werd geraakt, belandde in de vangrail. Het ongeluk gebeurde om iets voor twee uur. Wachten op privacy instellingen... Volgens een 112-correspondent zaten er in de achteropkomende auto meerdere mannen. Zij zouden door de politie zijn meegenomen. Waarom is niet duidelijk. De vrouw die achter het stuur zat van de auto die in de vangrail belandde, kwam met de schrik vrij. Haar wagen raakte flink beschadigd. Dat geldt ook voor de auto die op zijn kop belandde. De weg lag na het ongeluk bezaaid met brokstukken. Ook de vangrail moest worden gerepareerd. Foto: Perry Roovers / SQ Vision. Foto: Perry Roovers / SQ Vision.

05.15 Huis uit om penetrante geur Politie, brandweer en ambulance kwamen vannacht naar de Ooftweg in Deurne nadat bewoners daar hadden gebeld dat ze niet goed werden van een enorm penetrante geur. Een man die rond half een buiten poolshoogte nam, ging bijna van zijn stokje, zo laat een 112-correspondent weten. Verschillende bewoners werden door medewerkers van de ambulance nagekeken omdat ze last hadden van hun luchtwegen. Uiteindelijk bleek een boer in de buurt aan de slag te zijn geweest met een verdelgingsmiddel. Omdat er vrijwel geen wind stond, was de geur blijven hangen. Specialisten van de brandweer constateerden dat er geen gevaar was voor de gezondheid van de omwonenden. Toch besloot een gezin ergens anders te gaan slapen. Foto: Walter van Bussel / SQ Vision.